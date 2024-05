Palermo, Mignani: «Felice per il ritorno alla vittoria, bravi i ragazzi: i play-off sono un campionato a parte»

Il Palermo torna alla vittoria dopo otto partite e per l'allenatore Michele Mignani è il primo successo sulla panchina rosanero dopo una serie di pareggi e sconfitte. Adesso testa ai play-off contro la Sampdoria, in programma venerdì 17 maggio alle 20.30: «Abbiamo meritato di vincere ed è questa la cosa più importante - ha detto Mignani -. Sono davvero contento per i ragazzi, sono stati bravissimi. Stasera ci godiamo la vittoria e dopo pensiamo alla Samp, un avversario sicuramente difficile».

Mignani è molto soddisfatto della prestazione contro il Südtirol: «Abbiamo cercato di essere più propositivi ma non è stato facile vista l’emergenza. Siamo stati bravi, avevamo bisogno di questa iniezione di fiducia per i playoff. I ragazzi vanno lodati tutti, siamo riusciti a segnare il primo gol nel secondo tempo da quando sono arrivato, Ranocchia si è sacrificato come tutti gli altri e merita la lode. Dobbiamo ricaricare le batterie, avere entusiasmo perché giocheremo davanti al nostro pubblico e con due risultati su tre, anche se questo può essere più uno svantaggio che un vantaggio. I playoff sono un altro campionato, e lo sappiamo tutti».