Ranocchia e Di Francesco entrano nell'elenco dei diffidati: 5 giocatori a rischio squalifica, Palermo in allarme in vista dei play-off

Allarme rosso. O, meglio dire, giallo. Come se non bastasse, a buttare benzina dove c’era già fuoco ha pensato il giudice sportivo con le conseguenze disciplinari del post-Spezia. In un Palermo ormai proiettato verso i play-off, che potrebbero portare alla promozione in Serie A, c’è da considerare aspetti non del tutto secondari come quello delle possibili squalifiche di elementi già nell’elenco dei diffidati. Un elenco che da ieri comprende ben 5 rosanero. Ai già diffidati Segre, Nedelcearu e Ceccaroni, infatti, si sono aggiunti Ranocchia e Di Francesco, ammoniti in occasione della trasferta ligure e adesso a rischio squalifica a partire dal match di domenica contro l’Ascoli.

Detto che un possibile cartellino giallo contro i marchigiani farebbe saltare solamente l’ultima partita di campionato contro il Südtirol, quello che fa paura è l’eventuale sanzione comminata proprio in occasione dell’ultimo match del torneo che, a quel punto, farebbe saltare ai rosanero in diffida il primo incontro dei play-off. Un pericolo non del tutto da sottovalutare visto che si tratta di 5 elementi che fanno parte della rosa dei titolari, tra l’altro concentrati in due ruoli del campo: Nedelceauru e Ceccaroni in difesa e Ranocchia, Segre e Di Francesco per il centrocampo. Da domenica, quindi, un occhio sarà buttato anche ai cartellini. Tra le tante difficoltà che sta attraversando il Palermo, quello delle squalifiche sarebbe un argomento da eliminare e scongiurare.