Palermo-Reggiana, la grinta di Mignani: «Vogliamo la vittoria, questa squadra ha un blocco mentale»

Non si nasconde Michele Mignani. Sotto la sua guida il Palermo ha ottenuto tre pareggi in altrettante partite, ma sa che non è abbastanza. Sa anche, da allenatore navigato, che potrebbe bastare poco alla squadra per prendere il volo, ma non è facile. «Il Palermo ha bisogno di vincere, non solo per i punti ma per superare una sorta di blocco mentale che per ora ha - ha detto Mignani in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggiana -. La voglia c'è, l'ho vista nei ragazzi queste settimane, ed è importante, La cosa più importante è avere presenza e soluzioni, fare male all’avversario. Abbiamo bisogno di tutto, di solidità e di fare gol. Quello che vado a ricercare è provare a vincere con un senso, ma vincere anche senza andrebbe bene».

Mignani ha poi parlato della classifica: «Non sono stati fatti ancora i punti necessari per giocare matematicamente i playoff, è quelli sono la priorità. Poi una vittoria vittoria ti darebbe serenità e morale, domani vogliamo vincere la partita. Modulo? Quando mandi in campo una squadra devi avere un lavoro dietro, devi spingere in quella direzione per un po’ di tempo. Cambiare continuamente ti può togliere quello che hai consolidato. Non voglio buttare allo sbaraglio nessuno solo non provare a fare qualcosa di diverso».