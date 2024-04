Infermeria Palermo: Ranocchia vede la luce, Aurelio a rischio, Vasic sta recuperando, Di Mariano fermo ai box

Il Palermo è pronto a riaccogliere Ranocchia. Il centrocampista rosanero è sulla via del recupero e nei giorni scorsi ha lavorato parzialmente con il gruppo. Per lui ieri (24 aprile) tutta la seduta con i compagni con annessa partitella. La speranza di rivederlo nell’elenco dei convocati per la sfida con la Reggiana è concreta, anche se appare difficile un suo impiego immediato dal primo minuto.

Ranocchia è ai box da metà marzo a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, riscontrata in seguito ad un risentimento muscolare accusato nella gara contro il Lecco. Da lì, per il Palermo, cinque partite nelle quali sono stati raccolti tre punti, frutto di tre pareggi consecutivi conquistati dal neo tecnico Mignani. Prima di questa striscia di «X», due sconfitte di fila con Venezia (in casa) e Pisa (in trasferta).

Insomma, l’ex Juventus, prima di fermarsi, era divenuto un punto fermo della squadra, all’epoca guidata Corini. Fin dal suo arrivo l’impatto nella squadra era stato molto importante in termini qualitativi e quantitativi, vista la sua abilità nelle due fasi. In più Ranocchia aveva mostrato di avere il vizio del gol. Quattro le reti consecutive messe a segno in grandi prestazioni che avevano consentito a tutta la squadra di offrire un gioco più armonioso e portare a casa risultati contro dirette concorrenti per i piani alti della classifica, vedi la netta vittoria per 3-0 al Barbera con il Como (nella foto di Tullio Puglia, Ranocchia esulta dopo avere siglato il gol del 2-0) e il pari sul campo della Cremonese, quest’ultimo arrivato, tra l’altro, in maniera piuttosto rocambolesca con i rosa rimontati in pochi minuti di due gol ad inizio ripresa, nonostante la superiorità numerica.