Palermo, più di due mesi senza la vittoria al Barbera

Ancora una volta il 12° uomo non incide, nonostante un sostegno che per novanta minuti non si è mai fermato: il Palermo rimanda nuovamente l’appuntamento con una vittoria casalinga che manca da oltre due mesi, sbattendo sulla solidità del Parma e sulle imprecisioni del proprio comparto offensivo, apparso un po’ in affanno rispetto alle precedenti uscite con Mignani. Il rendimento infelice in casa sta incidendo relativamente sulla marcia verso i play-off, che vede i rosa sempre saldi al sesto posto, ma per dare una buona impressione nella corsa verso la Serie A sarà fondamentale interrompere l’astinenza di successi sabato prossimo con la Reggiana.

La striscia senza vittorie in casa del Palermo va avanti da 63 giorni, che saliranno a 70 con l’impegno contro i granata: l’ultimo successo risale al 17 febbraio con il 3-0 al Como, da lì in poi due sconfitte (2-3 con la Ternana, 0-3 con il Venezia) e altrettanti pareggi (2-2 con la Sampdoria, 0-0 con il Parma) con evidenti difficoltà sul piano sia offensivo che difensivo: contro i ducali la retroguardia ha tenuto abbastanza bene, mentre l’attacco dopo la sfuriata iniziale ha perso vigore anche per il contraccolpo dell’infortunio di Di Mariano. L’auspicio dei rosa è che con la Reggiana, in crisi nell’ultimo mese, si possa sfatare il tabù esattamente com’era avvenuto nel match di andata per quanto riguarda le gare esterne: prima dell’1-3 del Città del Tricolore infatti il Palermo non esultava in trasferta da sette mesi (1-2 ad Ascoli nel gennaio 2023), da lì i successi esterni consecutivi sono stati addirittura quattro.