Cosenza-Palermo, 464 biglietti venduti nel settore ospiti

Per la trasferta di Cosenza sono già 464 i biglietti venduti ai tifosi del Palermo su 600 posti messi a disposizione dal club calabrese. Sul dato influiscono le restrizioni per i sostenitori palermitani. Solo i residenti del capoluogo possessori della fidelity card possono comprare il biglietto, infatti, esclusivamente nel settore riservato agli ospiti. Questo perché l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive considera la gara tra Cosenza e Palermo a rischio. Tra le due tifoserie, infatti, non scorre buon sangue.