Palermo, Mignani ha guidato il suo primo allenamento: si lavora sulla fase di non possesso

La prima volta di Michele Mignani alla guida del Palermo. È iniziata ufficialmente oggi (4 aprile) l’avventura del nuovo allenatore sulla panchina rosanero.

Intorno alle 17.30 è terminato il primo allenamento al Renzo Barbera. Come reso noto dal club tramite un nota pubblicata sul sito ufficiale, la squadra «ha svolto un’attivazione ed un lavoro tattico sulla fase di non possesso». Sembra ovvio che il 51enne genovese dovrà lavorare in questi giorni che precedono il match con la Sampdoria (sabato al Barbera, ore 16.15) soprattutto sulla testa. E rialzare il morale di una squadra che ha perso 4 delle ultime 5 partite, riuscendo a vincere (soffrendo) solo contro il Lecco in trasferta per 0-1.

Domani alle 17.30 è prevista la conferenza stampa di Mignani. Si presenterà ai suoi nuovi tifosi e ai cronisti presenti, cercando di spiegare meglio la natura del suo contratto (ieri il Palermo non ha fornito dettagli in merito) e del modulo da utilizzare.