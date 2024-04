Palermo, Mignani è il nuovo allenatore: firma fino al 30 giugno con opzione di rinnovo

Michele Mignani è il nuovo allenatore del Palermo. Lo ha ufficializzato la società di viale del Fante con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

«Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Michele Mignani. A lui il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge nella nota della società. Sarà presentato in conferenza stampa venerdì 5 aprile.

Nel comunicato non c'è alcun accenno alla durata del contratto. Pare che l’ex Bari abbia firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in serie A. Guiderà i rosanero per le ultime sette partite di campionato ed eventualmente quelle dei play-off. Domani Mignani, originario di Genova, dirigerà il primo allenamento e guiderà la squadra già contro la Sampdoria, sabato al Renzo Barbera (ore 16.15).