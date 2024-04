Crac in difesa, modulo e scelte: così il «Genio» ha perso la rotta

Stavolta il blackout non è passato sotto silenzio, spazientendo anche una dirigenza di ferro come il City Group: a Pisa è emerso per l’ennesima volta quanto il Palermo sia fragile e incapace di porre rimedio ai propri errori, ma soprattutto come tutti i tentativi effettuati per rendere la squadra meno prevedibile non siano sufficienti. A pagare è Corini, che nel postpartita si era assunto la responsabilità del disastro evidenziando come nell’ultimo periodo i rosa non riescano a invertire una rotta che li vede profondamente incostanti nell’arco dei novanta minuti: di momenti difficili in venti mesi a Palermo ne ha vissuti tanti e li ha sempre superati, grazie più allo scudo dei vertici societari che al gioco proposto in campo, ma il passo indietro in classifica e le prestazioni inquietanti dei rosa negli ultimi quaranta giorni hanno segnato il destino del tecnico, da tempo anche in rotta con gran parte della tifoseria.

Difesa colabrodo Solo Feralpisalò e Lecco, rispettivamente penultima e ultima in classifica, hanno subito più gol del Palermo. 45 in 31 partite sono già di per sé un’enormità, ma per una squadra al sesto posto con ambizioni di promozione sono un numero da incubo: nel 2022/23 i rosa chiusero noni con 49 reti al passivo, se continuassero a subire con il ritmo delle ultime settimane il sorpasso si materializzerebbe ben prima dell’ultima giornata. Il numero di gol incassati è salito vertiginosamente da Cremona in poi: ben 16 in 6 partite, con l’unico zero a Lecco e l’onta delle quaterne in 45’ con Brescia e Pisa, tra i peggiori attacchi in Serie B. Un dato così negativo è frutto di errori tanto individuali quanto collettivi, ma anche di scelte tecniche: all’Arena Garibaldi Corini ha rinunciato a Lucioni nonostante il pieno recupero dall’infortunio che lo aveva tenuto fermo tre mesi e mezzo, ma l’esperienza e il carisma del numero 5 sarebbero serviti eccome.