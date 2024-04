Andrea Compagno, il bomber palermitano giramondo non smette di segnare: gol anche in Cina

C'è un bomber palermitano, in giro per il mondo, così prolifico che è diventato l'attaccante italiano con il maggior numero di reti la scorsa stagione. Il suo nome è Andrea Compagno, 28 anni, è un siciliano doc, figlio di Rosario, ex calciatore rosanero e del grande Licata di Zeman.

Andrea non ha mai giocato in serie A ma tutta la trafila delle giovanili le ha fatto in Sicilia. Prima a Palermo, dal 2006 al 2011, e dopo a Catania, fino al 2015. Poi, inizia il suo viaggio.

Dopo quattro anni di Serie D, passa al Tre Fiori F.C, ambizioso club di San Marino. Nella Serenissima Repubblica, il centravanti siciliano inizia a trovare con costanza la via del gol, e in due stagioni mette a segno la bellezza di 37 reti in 41 partite.

Numeri che non passano inosservati a molti club di Serie D, i quali farebbero carte false per accaparrarselo. Compagno, però, decide che la sua avventura all’estero non deve ancora concludersi, e così accetta l’inaspettata proposta del Craiova, squadra di seconda divisione rumena.