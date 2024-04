Le formazioni ufficiali di Pisa-Palermo: Lucioni in panchina, Nedelceauru dall'inizio

Partirà dalla panchina Lucioni, che è recuperato ma dopo tre mesi di assenza non è ancora pronto per giocare dall'inizio. Al centro della difesa, accanto a Ceccaroni, c'è Nedelcearu. Per il resto, nessuna altra novità nell'undici e nello schieramento di Corini.

Pisa (4-2-3-1): 22 Loria; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 42 Barbieri; 8 Marin, 19 Esteves; 27 Valoti, 32 Moreo, 77 D’Alessandro; 9 Bonfanti. In panchina: 1 Nicolas, 3 Leverbe, 7 L. Tramoni, 10 Torregrossa, 11 M. Tramoni, 15 Tourè, 20 Beruatto, 26 Masucci, 28 Arena, 30 De Vitis, 36 Piccinini, 44 Veloso. Allenatore: Aquilani

Palermo (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelceauru, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 80 Coulibaly, 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori, 17 Di Francesco. In panchina: 1 Desplanches, 5 Lucioni, 15 Marconi, 2 Graves, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 6 Stulac, 20 Vasic, 53 Henderson, 7 Mancuso, 70 Traorè, 11 Insigne, 27 SoleriAllenatore: Corini

Arbitro: Fourneau di Roma