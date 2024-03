Soleri e Mancuso all’asciutto, il Palermo senza gol di... scorta

Eppure, nella prima parte del campionato, l’ex Empoli era stato preziosissimo in fase realizzativa. Suo il gol allo scadere sul campo dell’Ascoli, dove i rosanero si imposero per 1-0. Poi si era ripetuto per due gare di fila, contro Modena e Spezia nel girone di andata: con i «canarini», sempre nei minuti finali, il sigillo del raddoppio del Palermo; con gli «aquilotti» la rete che ha accorciato le distanze, consentendo alla formazione di Corini di pareggiare nel recupero con una punizione di Stulac, per il 2-2 finale al Barbera. Da lì in poi pochi guizzi, se non l’assist - il terzo stagionale - per Soleri nel 4-2 interno nel ritorno con il Modena.

Il Palermo cerca anche i gol degli attaccanti di scorta. I rosanero, che nelle ultime quattro gare sono caduti tre volte, adesso hanno l’intenzione di rialzarsi il più presto possibile e per farlo serve anche l’apporto della panchina. Se Brunori ha comunque, seppur non con grandissima continuità, realizzato 12 reti, c’è chi come Mancuso e Soleri non trova la via della rete ormai da parecchie giornate.

Discorso per certi versi simile anche per Soleri, che però, un gol nel nuovo anno lo ha messo a segno, nel successo per 2-1 a Piacenza contro la FeralpiSalò, quarto centro stagionale, viste le precedenti reti siglate con Reggiana (gol del definito 3-1) e ancora contro il Modena, match nel quale ha trascinato i rosanero al successo finale per 4-2 al Barbera con una splendida doppietta nel momento in cui per lui si era anche parlato di una possibile cessione.

Numeri che certamente bisogna pesare in ragione dell’impiego che sia Mancuso (poco più di 90 minuti totali nel nuovo anno sempre partendo dalla panchina) che Soleri (una gara da titolare, più circa 120 minuti nelle restanti partite in cui è subentrato nel 2024) hanno avuto, ma che dall’altra parte testimoniano la necessità di trovare altri finalizzatori in questo rush finale di campionato nel quale ogni singolo gol o episodio può risultare decisivo in termini di vittorie e quindi punti conquistati. Punti fondamentali se si vuole migliorare la classifica attuale e soprattutto anche in ragione delle gare che attenderanno i rosanero, molto probabilmente, nei play-off, dove occorrerà ancor più cinismo e il contributo di ogni singolo, a prescindere dalla titolarità o meno.

Una mano da questo punto di vista potrebbe arrivare anche dallo schieramento tattico. Assodato che è più che probabile che a Pisa alla fine il Palermo scenderà in campo con un 4-3-3 rivisitato, non è ancora completamente da scartare l’ipotesi di un nuovo vestito tattico. In quest’ultimo caso l’opzione è quella di un attacco a due punte. Qualora Corini dovesse optare per questo tipo di soluzione, chiaramente è possibile che aumenti anche l’impiego per i due attaccanti, visto che si andrebbe a creare ancor più concorrenza, anche se a partire in prima linea sarebbero comunque Di Francesco, che può ricoprire perfettamente il ruolo di seconda punta, e Brunori, capitano e bomber della squadra rosanero.