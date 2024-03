Pisa-Palermo, arbitra Fourneau: rosanero imbattuti nei due precedenti col fischietto romano

Sarà Francesco Fourneau l’arbitro di Pisa-Palermo, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di serie B. Il primo assistente designato è Massara, il secondo Bitonti. Il quarto uomo è Sacchi, mentre al Var c’è Ghersini. Come Avar è stato scelto Di Vuolo. Sarà la terza volta che il fischietto romano incrocierà il Palermo in questa stagione. Nei due precedenti, i rosanero sono rimasti imbattuti: pareggio il 23 ottobre contro lo Spezia al Barbera (2-2) e vittoria contro la Feralpisaló a Piacenza (1-2). Si tratta di un arbitro esperto e allo stesso tempo molto severo.

Con grande facilità estrae infatti il cartellino giallo: in questa stagione ne ha tirati fuori ben 68, di cui 48 in 8 direzioni di serie B. Tredici, invece in serie A e 7 in Coppa Italia. Tra i cadetti, Fourneau ha estratto anche 6 cartellini rossi, di cui 4 con doppio giallo e due diretti. In un periodo in cui al Palermo non va bene niente, la scaramanzia diventa un fattore, se pur astratto. I rosanero cercano il tris con Fourneau e punti importanti in chiave quarto posto.