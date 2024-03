Palermo, Corini: «Vogliamo recuperare l’affetto dei tifosi, pronti al rush finale»

«È stata un’amichevole vera, come me l’aspettavo. La prossima settimana proveremo qualcosa di nuovo a livello tattico». Esterna soddisfazione Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo la vittoria in amichevole sul Lommel (2-1) e annuncia novità sul modulo: « Non abbiamo avuto il tempo di provare cose nuove in allenamento - ha detto - ma stiamo valutando col mio staff dei cambiamenti per migliorare la fase difensiva. Devo preservarla, perché ultimamente abbiamo preso troppi gol. Col 4-2-3-1, comunque, ci sono state delle prestazioni positive». Sui 41 gol incassati in campionato, pesano ovviamente gli errori individuali: «Ci sono stati - ha detto - ma la responsabilità è mia e sono io che devo cercare di limitarli . Su questo aspetto cerchiamo la soluzione giusta per tenere la squadra più compatta. Una squadra col baricentro più basso, magari, gestisce meglio determinate situazioni». Corini si è pronunciato poi sull’entusiasmo ormai blando dei tifosi: «Dispiace ma è comprensibile. Le ultime partite hanno tolto entusiasmo e le critiche fanno parte del lavoro: sta a noi ricrearlo. Il campionato è lungo, otto partite sono tante. Dobbiamo lavorare per essere pronti al finale di stagione».