Il Palermo riassapora il gusto della vittoria, battuto il Lommel nel test amichevole

Finisce 2-1 per il Palermo l’amichevole contro i belgi del Lommel, altra squadra della galassia City Football Group come i rosanero. Davanti a 3.995 spettatori decidono la partita le reti, tutte nel secondo tempo, di Di Francesco, Gomes e Fatah.

Corini mischia le carte e nel primo tempo manda in campo nel primo tempo Graves, Ceccaroni, Marconi e Aurelio davanti al portiere Pigliacelli; Henderson a fare la spola fra centrocampo e trequarti con Stulac e Coulibaly; Di Mariano, Soleri e Traorè. La partita si gioca con i ritmi della classica partitella infrasettimanale, anzi è probabile che durante le partite in famiglia ci sia più agonismo fra giocatori che vogliono conquistarsi il posto.

Il Lommel è organizzato, ma mette in evidenza tutti i limiti tecnici. Il Palermo non riesce a pungere e si va al riposo sullo 0-0 con un’occasione nitida per parte: al 4’ Sales per i belgi a tu per tu con Pigliacelli che blocca a terra e al 44’ Traorè con un tiro a giro dalla sinistra che il portiere Francesco Di Bartolo, udinese di padre palermitano, mette in angolo.

Nel secondo tempo Corini inserisce il secondo portiere Kanuric per Pigliacelli, Di Francesco per Di Mariano e Mancuso per Henderson e proprio Di Francesco al 7’ porta in vantaggio i rosanero con un tiro a giro dalla sinistra che si insacca alla sinistra del portiere Di Bartolo. Corini al 22’ manda in campo anche Gomes e Segre per Stulac e Coulibaly. Ed è lo stesso Gomes a raddoppiare al 30’ con un tiro preciso all’incrocio dei palo alla sinistra del portiere.