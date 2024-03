Palermo, problema diffida: in 6 rischiano di essere squalificati a Pisa

Al prossimo giallo scatterà la diffida. La minaccia che nessun calciatore vorrebbe proprio sentire. Al Palermo sono ben 6 i giocatori a rischio, dopo che anche Pietro Ceccaroni, difensore centrale dei rosanero, ha beccato la quarta ammonizione del suo campionato contro il Venezia. Tra i problemi di natura tattica e psicologica, questo è il meno grave ma va considerato. Anche perché tre di questi giocano in difesa e il Palermo ed Eugenio Corini potrebbero trovarsi in difficoltà in quel ruolo. Gli altri sono Nedelcearu e Lucioni, oltre a Segre, Coulibaly (centrocampisti) e Di Mariano (attaccante).

Al prossimo cartellino, saranno ufficialmente squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Intanto tra questi diffidati, c’è un nome abbastanza pesante ed è quello di Lucioni. Dopo oltre 12 partite senza giocare, il centrale ex Frosinone si prepara a tornare a disposizione. Salvo ulteriori complicazioni, dovrebbe infatti essere convocato per il primo aprile, quando i rosanero voleranno in trasferta a Pisa. L’ultima convocazione risale allo scorso 6 gennaio, quanto il difensore di Terni era andato in panchina a Cittadella, una trasferta amara che il Palermo perse 2-0.