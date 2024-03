Palermo, il declino di Baldini: si dimette anche dal Crotone

Non c’è pace per Silvio Baldini. L’ex allenatore del Palermo ha terminato la sua avventura sulla panchina del Crotone. Sono arrivate le sue dimissioni dopo sole 5 partite in cui aveva raccolto tre punti, con 4 sconfitte e una sola vittoria (contro il Messina, per 0-1). Si tratta della terza dimissione nel giro di due anni. Già dopo il ko contro il Monterosi, penultimo nel girone C di Serie C, aveva minacciato un suo addio, arrivato poche ore più tardi.

Dopo Palermo, l’allenatore di Massa Carrara non si è riuscito più a imporre. Le due esperienze che hanno fatto seguito all’avventura in Sicilia, sono state infatti un fallimento. Nel capoluogo siciliano era arrivato a metà dicembre e in soli 6 mesi li ha portati in serie B vincendo i playoff. Fu una cavalcata incredibile: dopo aver chiuso il campionato al terzo posto (come migliore terza della lega pro) il Palermo vinse i playoff da imbattuto, partendo dagli ottavi di finale. Sembrava l’inizio di una lunga storia d’amore, e invece il 27 luglio del 2022, pochi giorni dopo l’arrivo di City Group a Palermo, l’allenatore presentò le sue dimissioni (insieme a Renzo Castagnini, ai tempi ds dei rosanero).