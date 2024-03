Palermo, Braida: «I rosanero devono credere al sogno serie A»

Ariedo Braida non ha dimenticato il Palermo, con cui ha giocato nella stagione 1975-75. «Questa città mi ha sempre dato gioie, l’unico rimapianto è non essere arrivati in serie A: perdemmo la promozione all’ultima giornata», le sue parole alla Palermo Football Conference, dove erano presenti molti ex giocatori e dirigenti del club rosanero.

Nel capoluogo, l’ex attaccante collezionó 35 presenze e segnó 6 reti, prima di firmare per il Monza l’anno dopo. Il dirigente ha parlato anche del Palermo attuale: «Lo seguo - ha ammesso - . Mi piace molto, è una buona squadra ma manca qualcosa per fare il salto di qualità. Amo la città e lì ho tanti amici».

Sulla possibile promozione della squadra di Corini, Braida ha poi detto: «Le potenzialità ci sono, il Palermo sta dimostrando di valere la classifica che ha e potrebbe averne anche una migliore. Bisogna sognare e fare il possibile per raggiungere questo sogno»