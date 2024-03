Palermo, la fase difensiva è in tilt: ecco tutti gli errori commessi contro il Venezia

Un’emorragia difensiva che non si riesce a fermare e che di fatto ha messo la parola fine sul sogno promozione diretta. Il Palermo fa la conta dei danni che ha lasciato la partita persa contro il Venezia e la prima cosa che salta all’occhio è un’impostazione difensiva che non riesce a garantire quell’equilibrio che Corini cerca da inizio stagione. I 41 gol subiti in 30 partite di campionato sono il risultato concreto di uno squilibrio tattico e soprattutto difensivo che non si accoppia con le ambizioni di una squadra che vuole lottare per salire di categoria. Mantenere una media di 1,3 gol subiti a partita non è da squadra che vuole andare in Serie A, anche se in fase offensiva si riescono a fare tanti gol.

Delle prime sei squadre in classifica, infatti, il Palermo è l’unica formazione che ha superato quota 40 gol subiti fino a questo momento. La capolista Parma ne ha presi 30, il Venezia 35, la Cremonese 24 e il Como 33. Numeri molto distanti, forse troppo, rispetto ai 41 incassati da Pigliacelli. In questa speciale classifica, il Palermo è la quinta difesa peggiore della Serie B dietro a società che non stanno di certo lottando per qualcosa di importante: solo Lecco, Feralpisalò, Sampdoria e Spezia hanno fatto peggio dei rosanero, che hanno messo in mostra dei limiti di organizzazione difensiva mai risolti.