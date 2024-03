Impatto zero, la panchina del Palermo adesso non incide più

Da arma in più a emblema di una squadra emotivamente spenta: la panchina del Palermo ha smesso di essere un fattore determinante a partita in corso, non dando più a Corini le garanzie di un tempo in termini di incisività sul match. Anche contro il Venezia i cinque cambi non hanno dato alcun apporto alla manovra offensiva dei rosa, tra scelte tecniche sbagliate e poca lucidità nella gestione del pallone: un tema su cui il tecnico dovrà operare importanti riflessioni in vista del finale di campionato, perché ogni partita dura novanta minuti e visti i grandi nomi di cui dispone l’organico del Palermo le riserve devono garantire un apporto equivalente a quello dei titolari.

L’ultimo gol dalla panchina è quello realizzato il 10 febbraio da Soleri contro la Feralpisalò per il momentaneo 0-2: da quel momento i rosa non solo non hanno più trovato marcature dai subentrati, ma hanno evidenziato una mediocrità generale nei secondi tempi. Nelle ultime cinque partite l’unica rete dopo il 45’ è quella di Brunori alla Ternana, peraltro favorita da una buona dose di casualità: per il resto pochi tentativi verso la porta avversaria e tante azioni d’attacco confuse e inconcludenti.