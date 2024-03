Palermo, amichevole al Barbera con il Lommel SK: biglietti in vendita dal 18 marzo

Sabato 23 marzo alle ore 14 il Palermo affronterà in amichevole il Lommel SK, squadra di serie B belga e appartenente alla famiglia del Cory Football Group. Appuntamento al Renzo Barbera di Palermo, proprio quando sarà prevista la pausa per le nazionali. La squadra belga sarà ospita del Palermo dal 21 al 23 marzo e si allenerà a Torretta in alternanza con i rosanero.

I biglietti per il match saranno disponibili dal 18 marzo e tutte le info saranno rese note dal club di viale del Fante, nei prossimi giorni, sul proprio sito ufficiale. Un test amichevole contro una formazione modesta, per non perdere il ritmo partita nel corso della sosta. Contro il Venezia, venerdì 15 marzo alle 20.30, sarà l’ultimo impegno per la formazione di Eugenio Corini prima della pausa. Una sosta importante per ricaricare le batterie in vista del rush finale (dopo la gara col Venezia ne mancheranno soltanto 8) e recuperare Fabio Lucioni, ormai assente da più di 11 partite.