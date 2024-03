Palermo, la difesa è il miglior attacco: nessuno in serie B segna di più con quel reparto

La difesa del Palermo non si distingue certo per solidità, con 38 gol subiti in stagione (1,31 a gara), ma quella dei siciliani è la retroguardia che segna di più in serie B. Ben 9 gol realizzati in questa stagione: nessuno fa meglio tra i cadetti secondo i dati Opta. E in serie A, solo l’Inter fa meglio con 14 reti realizzate, mentre hanno lo stesso rendimento Milan e Juventus (9).

Un record raggiunto grazie alla rete di Ionut Nedelcearu contro il Lecco, decisiva peraltro per la conquista dei tre punti. Ancora una volta con un difensore e sempre di testa, una modalità con cui i siciliani hanno segnato più di 16 reti (nessuno in Europa fa meglio).

Difensori goleador che stanno aiutando il Palermo a giocarsi i playoff da una posizione privilegiata (al momento, i rosanero sono quinti in classifica). Due reti per Lucioni (contro Reggiana e Ternana), Ceccaroni (con Sudtirol e Bari) e Nedelcearu (contro Pisa e Lecco) e una a testa per Lund (Ternan), Graves (Como) e Aurelio (Sudtirol). Un’arma in più per il Palermo, che spesso l’ha risolta da palla inattiva e con la caparbietà dei suoi difensori.