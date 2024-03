Il Lecco bestia nera: solo due successi al Rigamonti Ceppi per il Palermo, l’ultimo 56 anni fa

Domenica Lecco e Palermo si affronteranno per la sedicesima volta nella loro storia. Non un classico del nostro calcio, certamente, ma sono bastati pochi match per configurare i lombardi come una “bestia nera” dei rosanero. Sì, perché il Palermo ha vinto solo 4 volte contro i blucelesti, che di contro hanno battuto i siciliani in 8 occasioni. Tre, sono stati invece i pareggi tra i due club. L’ultimo incontro tra le due squadre risale allo scorso 29 ottobre, al Barbera, dove furono gli ospiti ad avere la meglio col risultato di 1-2. Ad aprire le marcature fu il palermitano Crociata, prima della rete di Sersanti che portó il punteggio sullo 0-2. A niente servì il gol di Brunori, su rigore, al minuto 96.

Bestia nera, come detto. Ancor di più se si analizzano i precedenti al Rigamonti Ceppi. In Lombardia il Palermo ha vinto solo due volte: nella stagioni 1958-1959 e 1967-1968. In entrambi i casi, per i siciliani la vittoria in Lombardia è coincisa con la promozione in serie A. Un incentivo in più per dare il 100% in una sfida importante per ripartire e blindare la partecipazione ai playoff (anche perché il Brescia ha perso contro il Parma nell’anticipo della 29esima giornata). Una sfida dal sapore antico, visto che il primo match tra le due squadre risale alla stagione 1957-1958: i padroni di casa vinsero 2-1 con le reti di Gotti e Passarin, mentre per i rosa l’unico gol fu di Lonardi. La maggior parte degli incontri sono stati in serie B, l’unico precedente in serie A è dell’annata 1961-1962. Il Palermo chiuse all’ottavo posto quel campionato e fu uno dei migliori piazzamenti della storia del club in massima serie.