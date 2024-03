Lecco, il presidente Di Nunno ci ripensa nella notte: col Palermo in panchina ci sarà Aglietti

Clamoroso in casa Lecco. Il presidente Di Nunno cambia ancora una volta decisione. Ieri pomeriggio Aglietti era stato esonerato dopo la sconfitta con il Sudtirol, ma nella notte è arrivato il dietrofront. Un terremoto, a sette giorni dalla sfida contro il Palermo. Luciano Foschi, eroe della promozione in serie B e allenatore che aveva iniziato la stagione (1 solo punto in 6 gare), era pronto a tornare e oggi avrebbe dovuto dirigere il primo allenamento.

Convinto però dai figli Gino e Cristian (e anche da una delegazione della squadra), il numero uno bluceleste ha deciso di confermare l’ex Brescia in panchina. E con lui, anche il direttore sportivo Domenico Fracchiola. Aglietti ha condotto la squadra per 4 partite e ha raccolto un solo punto grazie al pareggio contro la Ternana (0-0). Poi tre sconfitte contro Cosenza (1-3), Como (0-3) e Sudtirol (1-0).

I lombardi, fanalino di coda in serie B, hanno conquistato soltanto 21 punti in 28 giornate. Nelle ultime 13 partite è arrivata soltanto una vittoria, quella contro il Sudtirol nel girone d’andata (2-1). In generale, sono stati soltanto 4 i successi in campionato, con 16 sconfitte e 6 pareggi. Il Lecco è in piena crisi di risultati e quasi condannato alla retrocessione. Intanto la certezza è che si andrà avanti con Aglietti in panchina, almeno per la gara contro il Palermo.