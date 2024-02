Palermo-Ternana, le probabili formazioni: Corini recupera Lund, Traorè dal primo minuto

Nel 4-3-3 che il Palermo si prepara a schierare questa sera contro la Ternana (calcio d'inizio ore 20.30), l'allenatore dei rosanero Eugenio Corini recupera Lund, assente contro la Cremonese. Gomes anche se acciaccato dovrebbe andare in mezzo al campo, se non ce la dovesse fare spazio ad uno tra Stulac e Coulibaly. Scalpita Chaka Traorè, che dovrebbe partire dal primo minuto, facendo così riposare Di Francesco.

L’allenatore della Ternana Roberto Breda schiera i suoi con un 3-5-2, con l’ex rossoverde Diakité e Gregorio Luperini. In cabina di regia dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Amatucci, in attacco Pereiro e Raimondo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Traorè.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Raimondo.