Palermo, Corini volta pagina: «Il pari a Cremona vissuto come una sconfitta, ora battiamo la Ternana»

«È e rimane un’occasione persa, inutile girarci intorno: la percezione nello spogliatoio era come quella di una sconfitta. Questo certifica il livello di ambizione che abbiamo raggiunto. Soprattutto al netto di una prestazione fatta bene, al cospetto di una squadra di valore». Lo ha detto l’allenatore del Palermo Eugenio Corini alla vigilia della partita contro la Ternana tornando sul pareggio 2-2 subito in rimonta sabato sul campo della Cremonese.

«Resta un’occasione persa - ha sottolineato Corini - ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare da ora in avanti. Affrontiamo la Ternana in una partita molto importante, dobbiamo pensare a batterla e andare oltre la classifica che comunque resta quella anche se poteva essere migliore».

La Ternana ha venti punti di ritardo dal Palermo ed è invischiata nella lotta per non retrocedere. «Basta vedere le difficoltà che hanno avuto il Venezia e il Como a vincere contro la Ternana - ha detto Corini - per capire quanto sia impegnativa come avversaria. Hanno giovani di valore, condizione atletica, giocatori esperti nei ruoli giusti e un allenatore bravo come Breda. Di conseguenza il pericolo di sottovalutare l’avversario nelle mie squadre non esiste, per di più al cospetto di una di una categoria che in tutte le giornate riserva sorprese. Sarà una partita complicata, ma penso che abbiamo le risorse per venirne a capo, soprattutto se faremo una prestazione lucida, ordinata e con una sana cattiveria agonistica».