Ci sarà il pienone allo Zini per Cremonese-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Quattro squadre in lotta per il secondo posto. Tra queste, Cremonese e Palermo, che si affronteranno sabato alle ore 14 allo stadio Zini. Quarantacinque punti per i siciliani terzi, 46 per i lombardi seconda forza della serie B. Una sola lunghezza di differenza e uno scontro diretto per la promozione in serie A.

Non una gara decisiva, ma certamente un crocevia importante della stagione. Lo sanno i due allenatori e lo sa il pubblico, che sarà quello delle grandi occasioni. In poco più di mezz’ora infatti sono stati acquistati tutti i biglietti per il settore ospiti (2425 tagliandi) e in generale tutto lo stadio sarà sold out con una massiccia presenza di sostenitori siciliani, pronti ad invadere lo Zini. C’è chi però non potrà essere allo stadio e guarderà la partita da casa. Nessun pericolo, visto che la copertura televisiva sarà come al solito completa. Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky.