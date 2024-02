Anche a Cremona caccia ai biglietti per la sfida contro il Palermo, Stroppa recupera due giocatori

Grande attesa anche a Cremona per la sfida di domani, alle 14, contro il Palermo. Folla ieri allo stadio Zini per acquistare i ticket dei Distinti per la gara i rosanero. Lunghe code per tutto il pomeriggio e oggi si bissa dalle 16.30 alle 19.30. Tanti tifosi della Cremonese, ma anche diversi del Palermo, essendo la vendita libera.

Dopo i pareggi con Reggiana ed Ascoli, la Cremonese è chiamata a tornare alla vittoria in una sfida di alta classifica dal grande fascino come quella di domani.

La formazione di Stroppa, tra l’altro, ha anche un ulteriore stimolo per superare a pieni voti il duello con il Palermo ed è legato alla gara di andata, quando, dopo avere accarezzato l’idea di fare bottino pieno al Barbera, i grigiorossi si sono visti trafiggere dal gol decisivo in pieno recupero per un passo falso che ha cancellato quello che avrebbe potuto essere un balzo in avanti di grande rilievo nella rincorsa alla serie A.