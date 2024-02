Palermo, Corini non si nasconde: «Vogliamo la serie A, possiamo mettere in difficoltà la Cremonese»

Eugenio Corini non si pone limiti. L'allenatore del Palermo in conferenza stampa per presentare la prossima gara dei rosanero, quella in trasferta contro la Cremonese, scontro diretto per la promozione in serie A dimostra di avere le idee chiare. «Ancora può succedere di tutto, ma non voglio negare l’importanza della partita. Siamo in una posizione di svantaggio rispetto alla Cremonese. Il campionato vive di momenti, fino all’ultimo secondo ci sarà da lottare. Dobbiamo pensare a consolidare il nostro percorso facendo una grande gara. La nostra ambizione è che il Palermo possa tornare in Serie A, ce la metteremo tutta», dice Corini.

L'allenatore ha parlato del percorso: «Con 36 punti a disposizione ancora il campionato è lungo. Noi dobbiamo recuperare qualcosa nei loro confronti ma ci sono anche le altre. Abbiamo consapevolezza e possiamo portare a casa un buon risultato. Fino alla mattina della partita rifletto sulle scelte da fare. L’ultima partita ho fatto dei cambi per far riposare ma nelle altre partite ho fatto dei cambi che poi sono stati fondamentali».