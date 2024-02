Palermo, seconda miglior difesa nelle ultime 5: al Barbera due clean sheet consecutivi

Il Palermo delle ultime 5 partite ha la seconda miglior difesa del campionato. La squadra di Eugenio Corini ha subito infatti soltanto 4 reti. Due contro il Modena (4-2), una a Piacenza contro la Feralpisalò (1-2) e una a Catanzaro (1-1). Nelle ultime due gare casalinghe, i rosanero hanno mantenuto però la propria porta inviolata: contro Bari (3-0) e Como (3-0). Non era mai accaduto in questa stagione, nemmeno nelle prime nove giornate di serie B, quando i siciliani avevano subito appena 4 reti prima del tracollo dalla decima alla ventesima giornata (ben 21 reti incassate). Alla terza giornata, infatti, i rosanero vinsero 3-0 contro la Feralpisalò ma persero in casa 0-1 contro il Cosenza.

Il Palermo segna tanto e ora subisce anche poco. Nelle ultime 5 gare di campionato quello dei rosanero è il miglior attacco (13 reti) e la seconda miglior difesa con 4 gol subiti. Meglio ha fatto solo la Cremonese, prossimo avversario dei siciliani, capace di subire solo un gol ma di farne davvero pochi allo stesso tempo (soltanto 4). Questione di equilibrio; un aspetto tanto ricercato da Eugenio Corini nella filosofia del percorso.