Palermo, Aurelio: «È giusto sognare la A, giocare davanti a 30 mila tifosi ci ha dato una marcia in più»

«Contro il Como abbiamo ottenuto una grande vittoria, contro un’avversaria diretta per la promozione. Abbiamo iniziato timidamente, ma poi siamo usciti alla distanza con il nostro gioco». Così il difensore del Palermo Giuseppe Aurelio ha parlato della vittoria sul Como alla ripresa degli allenamenti nel centro sportivo dei rosanero a Torretta.

«Nel secondo tempo - ha aggiunto Aurelio - abbiamo giocato meglio sia sul piano difensivo che in attacco, segnando due gol che hanno chiuso la partita. Siamo soddisfatti per la quinta vittoria di fila in casa che mancava da una ventina d’anni al Palermo. Siamo stati bravi a invertire un andamento che in casa ad inizio anno non era positivo. Non dobbiamo fermarci e soprattutto dobbiamo continuare così».

Sabato ad assistere alla partita fra Palermo e Como c’erano oltre 30 mila spettatori. La partita del Barbera è stata la più vista di tutto il campionato. «Giocare davanti a 30 mila tifosi - ha sottolineato il giocatore - ci ha dato una marcia in più. Avere i tifosi che ti spingono dal primo all’ultimo è un vantaggio. Penso di avere fatto una buona partita, ma so che posso migliorare sia in fase difensiva che offensiva».