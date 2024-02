Il Parma all'ultimo respiro, per il Bari di Iachini secondo successo di fila

L’altro risultato importante della giornata, nella parte alta della classifica, è la rotonda vittoria del Palermo (3-0) contro il Como in casa. Pareggio per 2-2 al Ceravolo tra Catanzaro e Sudtirol. Altoatesini avanti con l’ex del Palermo Kurtic dopo due minuti, poi il ribaltone dei calabresi con Brighenti e Antonini. Il Sudtirol, però, non ci sta e con Pecorino acciuffa il pari, con il Catanzaro che chiude in dieci per un doppio giallo a Brighenti.

Per la capolista della Serie B successo rocambolesco e all’ultimo respiro sul Pisa. Finisce 3-2 al Tardini, un successo che permette alla squadra di Pecchia (54 punti) di portarsi a otto lunghezze di vantaggio sulla Cremonese seconda (46), in attesa del posticipo di oggi (18 febbraio) del Venezia, (44), che ospita il Modena. Crociati due volte avanti con Benedyczak e Man, nerazzurri bravi a riprenderli in entrambe le occasioni, con Valoti e Canestrelli. Ma a pochi secondi dal fischio finale è Del Prato, sotto porta, a regalare i tre punti alla formazione di Pecchia.

Basta un rigore trasformato nella ripresa da Sibilli al Bari del nuovo allenatore Iachini (lui doppio ex rosanero, come giocatore e come tecnico) per ottenere il secondo successo di fila.

Netta vittoria esterna per 3-1 per il Cosenza sul campo del Lecco di mister Aglietti, al debutto sulla panchina dei lombardi. Nel primo tempo è Tutino a trascinare la formazione di Caserta con una doppietta. Per l’attaccante, altro ex rosa protagonista della giornata, dodici i gol fin qui in campionato. Nella ripresa, pronti via e arriva il tris con Frabotta. Tardiva la reazione dei padroni di casa con l’autogol di Venturi.

In pieno recupero la Samp si fa beffare dal Brescia, finisce 1-1 al Ferraris. Blucerchiati avanti con un altro giocatore che ha vestito la maglia del Palermo, Kasami. Poi, al 94’, il pari di Adorni. Sgarbi e Raimondo trascinano la Ternana alla vittoria sul campo della Reggiana., mentre sono quattro le reti messe a segno dallo Spezia contro il Cittadella. A passare avanti erano stati i veneti con Pandolfi, poi il ribaltone con Verde e Di Serio. Prima del termine del primo tempo, però, il Cittadella resta in 9: Branca espulso per proteste e Angeli per doppio giallo. Nella ripresa tris di Muhl, altro gol dei granata con Magrassi e poker di Moro, lui ex del Catania, su rigore. Venerdì sera Ascoli-Cremonese 0-0, oggi alle 16.15 chiuderà il turno Venezia-Modena.