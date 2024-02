Palermo-Como, le formazioni ufficiali: Aurelio dovrà controllare Strefezza

Palermo e Como si affrontano allo stadio Renzo Barbera per una sfida di alta classifica. Rispetto alla squadra che ha vinto a Piacenza contro la Feralpisalò, rientra Gomes, assente sette giorni fa per un attacco influenzale. Non ci sarà però Lund, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà sulla fascia sinistra Giuseppe Aurelio, al quale toccherà controllare nella sua zona di competenza il funambolico Strefezza, che il Como ha acquistato dal Lecce nel mercato di gennaio. Un compito difficile per il terzino rosanero che di recente ha visto poco il campo. Nel tridente d'attacco del Palermo ci sarà dal primo minuto Di Mariano, preferito a Insigne anche in forza del rendimento offerto nelle ultime gare.

Nel Como sarà assente, come annunciato, Patrick Cutrone, infortunato. Al centro dell'attacco giocherà Gabrielloni. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 14 Ranocchia, 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori (cap.) 17 Di Francesco