Palermo, Corini: «Giocherà Aurelio al posto di Lund. Como? Hanno fatti grandi acquisti, ma siamo pronti»

«Lund non ci sarà, Abbiamo fiducia in Aurelio. Como? Si sono rinforzati, ma sarà una gara diversa rispetto a quella di andata». Corini presenta la prossima partita del suo Palermo contro i lombardi, al Barbera. L’allenatore bresciano fa il punto sulle assenze: «Graves sente ancora dolore, cercheremo di averlo per Cremona. Lund ha un sovraccarico al polpaccio e il dottore ha consigliato cautela, ma speriamo in tempi brevi di riaverlo. E’ presto per Desplanches e Lucioni».

Il momento è dei migliori per i siciliani, che hanno riportato anche il pubblico dalla propria parte (saranno più di 28 mila sabato). Ma l’allenatore predica calma: «Pensiamo una partita alla volta, lo stadio ci darà la spinta ma dobbiamo avere equilibrio, sarà una partita tattica. Dobbiamo essere concentrati su questo. Ma è sempre meglio avere un grande pubblico alle spalle, dobbiamo andare ad affrontare un altro esame molto importante, la sensazione è che ci siamo preparati bene».