Palermo, infiltrazioni dal tetto nella tribuna dello stadio Barbera: a confronto stampa sportiva, Comune e club rosanero

Nel l’incontro sono state evidenziate dall’Ussi le segnalazioni di giornalisti e altri operatori dell’informazione, sulle condizioni di lavoro in tribuna stampa . Sottolineata la necessità della messa in sicurezza dello stadio. Tutti hanno convenuto sull'esigenza di ripristinare nel più breve tempo possibile l’impermeabilizzazione della copertura della tribuna stampa, che come si legge in una nota dell'Ussi, «non è più in grado di contenere le acque piovane. La pioggia che defluisce sui seggiolini in tribuna, oltre a comportare un evidente e notevole disagio per i giornalisti che seguono le gare interne della squadra, comporta anche un elevato rischio connesso all’uso delle apparecchiature elettriche». Al centro del confronto anche la situazione dei servizi igienici e le condizioni generali dell'impianto.

Gli interventi sullo stadio Renzo Barbera di Palermo al centro di un incontro fra i giornalisti sportivi, il Comune e il club rosanero. Alessandro Anello, assessore allo Sport, rappresentava il Comune. Per l’Ussi, l'Unione della stampa sportiva, erano presenti Nadia La Malfa e Cettina Pellitteri, rispettivamente presidente e segretaria del direttivo provinciale di Palermo, Valerio Tripi, vicepresidente Ussi Sicilia, e Antonio La Rosa, consigliere provinciale Ussi Palermo. Per la società del Palermo Fc erano presenti l’avvocato Giuseppe Mazzarella, Francesco Barresi, direttore operativo, e Gaetano Lombardo, responsabile della comunicazione.

Il Palermo e l’assessore Anello hanno dato ampia disponibilità a trovare soluzioni compatibili con quanto previsto dalla convenzione per la gestione del Barbera tra il Comune di Palermo e la società, in scadenza nel 2026. Le condizioni che regolano l’attuale convenzione creano difficoltà nella programmazione di lavori strutturali straordinari a lungo termine, ovvero sugli investimenti che il Palermo potrebbe anticipare per una risoluzione definiva dei problemi che da anni caratterizzano l’impianto di viale del Fante. Lo stesso sindaco Roberto Lagalla nei giorni scorsi è intervenuto sull'argomento, sottolineando quanto sia importante che si decida adesso quanto potrà essere lunga la prossima convenzione per deliberare sugli interventi necessari.

Nel corso della riunione odierna, che si è tenuta proprio al Barbera, si è deciso intanto di trovare soluzioni idonee per l’immediata messa in sicurezza della tribuna stampa e di tutti gli altri settori dello stadio e di proseguire con il dialogo già avviato tra il Comune ed il Palermo per un progetto definivo di lavori strutturali. Il Palermo, ad ogni modo, rivendica la già avvenuta esecuzione di alcuni interventi. La stessa cosa ha fatto il Comune. Ma nel complesso, l'impianto denuncia i suoi anni e in occasione dei concerti estivi di Vasco Rossi i suoi problemi strutturali, a partire dai bagni, hanno finito per fare il giro d'Italia.