Palermo-Como, 24.743 titoli emessi: poco più di 4 mila biglietti al record stagionale

C’è entusiasmo. E il peso di una partita che vale tanto, quella contro il Como. I tifosi del Palermo lo sanno e riempiranno il Renzo Barbera. I titoli emessi sono già 24.743, tra abbonati e paganti. Un’aria di festa, e il pubblico delle grandi occasioni. A poco meno di 48 ore dal fischio di inizio mancano circa 4 mila tagliandi per raggiungere, ed eventualmente superare, il record stagionale di presenze raggiunto lo scorso 23 ottobre in occasione di Palermo-Spezia (29.117 tifosi).

A rendere noto il nuovo dato sui titoli emessi fin qui è stato lo stesso club di viale del Fante, con un video pubblicato sulla propria pagina instagram che ritrae lo stadio Barbera in un clima di festa (durante il match col Bari). La squadra di Eugenio Corini ha raccolto 10 punti nelle ultime 4 partite ed è reduce da 4 successi consecutivi in casa. Nel 2024, è inoltre la seconda squadra che ha fatto più punti in serie B (10), sotto solo alla Cremonese che ne ha raccolti 13. Risultati che si aggiungono ad un gioco offensivo e divertente e che hanno convinto il pubblico palermitano.