La bancarotta del vecchio Palermo di Zamparini, condannato il suo ex commercialista Morosi

Per il crac del vecchio Palermo calcio, quello di Zamparini, condannato il commercialista Anastasio Morosi, che era il presidente del collegio sindacale del club rosanero di allora (Us Città di Palermo). La sentenza arriva dalla quarta sezione del tribunale di Palermo. Morosi, al quale sono stati inflitti 4 anni e 4 mesi, era il commercialista di Maurizio Zamparini, patron del Palermo calcio. Quella di Morosi è l'unica condanna, gli altri quattro imputati, nel processo per bancarotta fraudolenta, sono stati assolti: sono Alessandra Bonometti, la segretaria di Zamparini, Enzo Caimi, componente del collegio sindacale, Calogero Pisciotta e Gabriele Palazzotto, ex amministratori giudiziari del Palermo. Sotto accusa c'era anche lo stesso Zamparini, per il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato al momento della sua morte, avvenuta due anni fa.