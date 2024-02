Per il Palermo multe per 56.000 euro da inizio stagione: è la squadra più sanzionata della Serie B

Con tanti tifosi al seguito, ma che spesso non sanno contenere il proprio impeto. Il Palermo è la squadra più multata della Serie B per via di comportamenti come il lancio di bottiglie lanciate sul terreno di gioco (è capitato spesso in questa stagione), uso di materiale pirotecnico e così via. A farne le spese è proprio il club rosanero, che ha pagato 56.000 euro di multe da inizio campionato.

I siciliani comandano questa speciale classifica per distacco, visto che in seconda posizione c’è la Cremonese con 34.000 euro. In top five anche Spezia (25.500 euro), Ascoli (22.500) e Bari (21.000). Il club meno multato è invece è la Sampdoria con soli mille euro di multe inflitti dal giudice sportivo.

Ma la medaglia ha un doppio volto. Infatti, se i rosanero pagano più contravvenzioni tra i cadetti, l’atteggiamento in campo da parte dei giocatori è tra i più disciplinati della Serie B. Tra le squadre più sportive del campionato c’è proprio quella di Corini, che ha rimediato 53 ammonizioni, un doppio giallo e un solo rosso diretto in 24 partite. Meglio del Palermo fanno soltanto Venezia, al primo posto con 36 ammonizioni, 2 doppi gialli e un rosso diretto, e il Parma con 42 ammonizioni, tre doppi gialli e nessun rosso diretto.