Palermo-Como, boom di vendite al Barbera: 17.456 tifosi dopo sole 24 ore

Al Renzo Barbera è previsto il pubblico delle grandi occasioni in vista di Palermo-Como. Tra biglietti venduti e abbonati, saranno già 17.456 i tifosi rosanero presenti sugli spalti. A comunicarlo lo stesso club di viale del fante con un post sui propri canali social: «E comunque, siamo già a quota 17.456 dopo sole 24 ore», si legge sulla pagina Instagram ufficiale.

L’obiettivo è superare i 29.117 sostenitori presenti lo scorso 23 ottobre contro lo Spezia, record stagionale di presenze al Barbera. Tutto fa pensare che questo traguardo possa essere superato, a giudicare da come sta procedendo la vendita dei biglietti, disponibili fino alle 16.10 di sabato 17 febbraio (giorno della partita) o comunque fino ad esaurimento disponibilità.

Le due vittorie consecutive e i 4 risultati utili di fila hanno convinto il pubblico a sostenere in massa la squadra, che in casa è reduce da 4 vittorie consecutive contro Pisa (3-2), Cremonese (3-2), Modena (4-2) e Bari (3-0) con 13 gol fatti e 6 subiti. Un unico comune denominatore: lo spettacolo, ma soprattutto i tre punti per il Palermo.