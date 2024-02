Palermo, la carica di Nedelcearu: «Como? Voglio il Barbera pieno, dobbiamo vincere»

«Contro il Como vogliamo lo stadio pieno, è uno scontro diretto molto importante per noi». Suona la carica Ionut Nedelcearu, difensore centrale del Palermo, all’inizio della settimana che porta al match contro in lombardi (sabato, ore 16.15). «All’andata siamo andati vicinissimi alla vittoria, adesso in casa con il nostro stadio e i nostri tifosi dobbiamo vincere», ha poi detto.

Il centrale rumeno (quest’anno 8 presenze e un gol) è poi tornato sulla vittoria di Piacenza contro la Feralpisalò: «Cercavamo da tanto i tre punti in trasferta, erano quattro mesi che non ci riuscivamo, è stato un successo davvero importante. I nostri tifosi? Sembrava di giocare in casa». La difesa del Palermo ha dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite; merito anche del centrale di 27 anni nato a Bucarest: «Sento che posso ancora migliorare molto, ma sono felice che la squadra ha preso pochi gol in queste partite». Non ha dubbi Nedelcearu, che vuole un Barbera infuocato contro il Como: «I tifosi sono importantissimi, questa cosa ci aiuta a spingere un po’ di più. Speriamo che i tifosi rimangano sempre vicino a noi. Voglio un Barbera pieno».