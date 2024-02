Palermo, Corini: «Non basta più una buona prestazione, fuori casa vogliamo tornare a vincere»

«Per me conta una partita alla volta. Contro la Feralpisalò è fondamentale, può definire un percorso». Cerca di genere altissima la concentrazione Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in vista del match di sabato contro i lombardi. Noi abbiamo bisogno di quel qualcosa in più, voglio vedere miglioramenti. Non possiamo accontentarci di una buona prestazione.

«Zaffaroni sta facendo un ottimo lavoro - ha poi ribadito il tecnico- . Noi abbiamo bisogno di quel qualcosa in più, voglio vedere miglioramenti. Non possiamo accontentarci di una buona prestazione».

La vittoria lontano dal Barbera manca ormai dallo scorso 7 ottobre: «In trasferta è mancato qualcosa. Il Barbera è diventato un fattore decisivo, dobbiamo fare così anche fuori casa. Serve tornare a vincere, abbiamo la volontà di sfruttare al meglio questa occasione».

Corini ha poi parlato di alcuni singoli: «Chaka sta bene, è sveglio e attento, è stato accolto bene dal gruppo; ci darà una mano. Stulac? E’ un giocatore importante, in questo momento ho fatto altre scelte, lo vedo alternativo a Gomes. Il centrocampo si sta consolidando, riusciamo a ruotare meglio con un dinamismo diverso. Ho bisogno di tutti, serve disponibilità, bisogna accettare di giocare meno degli altri. Non posso dare lo stesso spazio a tutti, ma ho stima per tutti. Devono lottare per guadagnarsi il loro spazio»