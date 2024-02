Dopo il ko al Barbera, il Bari si affida a Iachini: con lui il Palermo salì in Serie A dieci anni fa

La secca sconfitta subita dal Bari a Palermo costa la panchina all’allenatore siciliano Pasquale Marino, marsalese, e offre un’opportunità a Beppe Iachini, che ai colori rosanero ha legato importanti esperienze della sua carriera, sia da calciatore, sia da tecnico.

La Società Sportiva Calcio Bari ieri pomeriggio ha dato il benvenuto a mister Iachini, responsabile tecnico della prima squadra. La società ha trovato l’accordo che legherà il tecnico marchigiano al club del presidente Luigi De Laurentiis fino a giugno 2025. Dopo una carriera da mediano vissuta prevalentemente in Serie A e B, Iachini ha iniziato la sua esperienza in panchina nel 2002, ricoprendo il ruolo di allenatore a Cesena. Poi ha ottenuto quattro promozioni nella massima serie con Chievo (2007-2008), Brescia (2009-2010), Sampdoria (2011-2012) e proprio Palermo (2013-2014), l’ultimo salto nella massima serie del club rosanero. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Udinese, Sassuolo e Fiorentina in Serie A e Parma in Serie B.