Palermo, Di Mariano è rinato: tre assist nelle ultime due partite

Lui ha ripagato con una prova all’altezza di quel numero 10 che porta sulle spalle. Suo, infatti, è stato l’assist perfetto per il “solito” colpo di testa di Jacopo Segre, che ha regalato il pareggio ai rosanero. Un’infinità di cross e chilometri percorsi, ma è il linguaggio del corpo che lascia ben sperare. L’attaccante palermitano è sciolto nei movimenti e riesce spesso a saltare l’uomo garantendo così superiorità numerica in proiezione offensiva. Contro il Bari, ha iniziato il napoletano, ma l’allenatore bresciano gli ha concesso mezz’ora di gioco facendolo entrare proprio al suo posto al minuto 66. Il risultato? Due assist perfetti. Prima il cross sugli sviluppi di un calcio di punizione per la testa di Ceccaroni e il momentaneo 2-0, poi l’assist per la frustata del “dottor” Segre e il definitivo 3-0 per i rosanero.

In questa stagione, il numero 10 di 27 anni ha collezionato 17 presenze (di cui 10 da titolare) per un totale di 928 minuti. Spesso condizionato dagli infortuni, come quello che gli ha fatto saltare tutto il mese di novembre, ora l’esterno è l’arma in più del Palermo. Non contribuiva a una rete dei siciliani dal match contro la Reggiana. Era la terza giornata di campionato, e l’assist fu sempre per la testa di Segre (il gol del momentaneo 1-2). Prestazioni convincenti che potrebbero anche far vacillare Eugenio Corini nella scelta dell’esterno d’attacco di destra. Insigne, infatti, dopo un periodo importante si è un po’ appannato. In generale, gli esterni contro il Bari non hanno reso al massimo delle loro potenzialità. Di Francesco spesso troppo nervoso (ha rischiato il cartellino rosso) e Insigne poco incisivo. Di Mariano, invece, è “on fire” e spera di scalare le gerarchie. Con 3 assist vincenti nelle ultime due, il palermitano si candida a giocare dall’inizio a Salò, contro la Feralpi (gara in programma il 10 febbraio)