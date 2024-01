Palermo, Mancuso si è inceppato: non segna dal 23 ottobre

Leonardo Mancuso si è inceppato. Dopo le prime ottime 10 giornate di campionato, in cui aveva messo a segno tre gol e due assist, l’attaccante di 31 anni sembra aver perso smalto.

L’ultima volta che ha giocato titolare risale all’1 dicembre scorso, quando i rosanero persero 1-2 al Barbera contro il Catanzaro, in quella partita 59 minuti di poca qualità e poco spazio. Non solo per colpa sua, certo. E “vittima” di una manovra che non lo aveva particolarmente assistito. Nelle successive tre gare contro Parma, Pisa e Como è rimasto sempre in panchina.

In generale, nelle ultime sette non ha mai giocato per più di 17 minuti. Sono stati 8 contro la Cremonese, 13 al Tombolato contro il Cittadella, 6 col Modena e 17, appunto, ieri (26 gennaio) con i calabresi (l’attaccante è entrato al posto di Soleri). Un ingresso in campo non certo indimenticabile: al minuto 88, infatti, Mancuso ha avuto la palla del possibile 1-2 ma ha sprecato clamorosamente. Un errore in impostazione del Catanzaro stava per essere letale; il numero 7 arriva al limite dell’area e ha tre possibilità: mandare in porta Coulibaly a destra, Segre a sinistra o calciare. Nessuna delle tre, così l’attaccante si incarta, si defila perdendo l’attimo e tenta un disperato cross per un rimorchio che però non c’è.