Palermo, Segre e il vizio del gol: non ne aveva mai segnati 5 in una sola stagione

Corsa, qualità e interdizione. «Che abbia fatto già 5 gol non è un caso, ha trovato un grande equilibrio», aveva detto l’allenatore bresciano nella conferenza stampa post Modena. Per chi non lo avesse ancora capito, da quest’anno Segre ha anche il vizio del gol. L’inserimento in area di rigore è sempre stata una sua dote, ma la concretezza sotto porta è aumentata rispetto alla passata stagione. Per il 26enne nato a Torino, le 5 reti rappresentano un record nella sua carriera. Non ne aveva mai realizzate infatti così tante; lo scorso anno si fermò a 4, mentre dal 2020 al 2022 con le maglie di Spal e Perugia ne realizzò soltanto due, una per stagione.

Sempre titolare nelle ultime sette partite, sempre per almeno 90 minuti. Se c’è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, quello è Jacopo Segre. Per il momento, visto che nel calcio non si può mai sapere, se lo gode il Palermo di Eugenio Corini. Diciotto presenze stagionali, 14 da titolare e 4 da subentrato. Mattatore, giocatore totale in mezzo al campo.

Quelle con la maglia del Palermo sono in generale le annate più prolifiche per lui dal punto di vista realizzativo. Quest’anno, ha superato infatti il suo precedente record di 4 gol messi a segno nello scorso campionato, sempre in maglia rosanero. Andando più a ritroso nel tempo, tre reti le aveva realizzate con le maglie di Chievo (stagione 2019-2020), Venezia (2018-2019) in serie B e con il Vicenza (2017-2018) ma in serie C. L’ultimo gol con il Palermo lo ha segnato contro il Modena due giorni fa. Ha aperto le marcature con il momentaneo gol dell’1-0 e servito anche un assist visionario per la rete decisiva di Soleri (3-2). Cinque gol e due assist, ma soprattutto nessuna voglia di fermarsi.

Quattro di questi, dall’1 dicembre in poi, mentre il primo lo aveva segnato contro la Reggiana alla terza giornata. Tre reti in trasferta e due in casa, con un comune denominatore: il colpo di testa. Una vera e propria specialità di Jacopo Segre che 4 dei 5 gol li ha segnati con questa modalità. Solo contro il Parma, aveva segnato col piede destro, a tu per tu con Chichizola e posizionando la palla all’angolino, sul palo del portiere. Un rendimento altissimo, un centrocampista che Corini non può proprio togliere dal campo. Un posto fisso che, al momento, nessuno sembra poter mettere in pericolo. E anche il suo valore di mercato è cresciuto di ben 200.000 mila euro da Giugno 2023: ora è pari a 1,9 milioni di euro secondo i dati di Transfermarkt. Segre supera se stesso e la sua stagione è già da record.