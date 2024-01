Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: Henderson dall'inizio, ancora Nedelcearu in difesa

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Corini sceglie Nedelcearu al centro della difesa per sopperire all’assenza di Lucioni. A destra giocherà anche Graves. A centrocampo, preferito ancora Henderson dall’inizio nonostante il recupero di Coulibaly, che però non ha i 90 minuti nelle gambe. In mediana Gomes con Segre nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco, ancora il tridente con Brunori al centro, Insigne a destra e Di Francesco a sinistra. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Palermo e Modena:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 80 Coulibaly.

MODENA (4-3-1-2): 26 Gagno; 3 Ponsi, 19 Zaro, 4 Pergreffi (C.), 91 Corrado; 23 Battistella, 16 Gerli, 6 Magnino; 10 Tremolada; 17 Manconi, 9 Gliozzi.

A disposizione: 12 Seculin, 22 Vandelli, 5 Palumbo, 11 Falcinelli, 24 Vukusic, 27 Riccio, 29 Cotali, 30 Bozhanaj, 32 Strizzolo, 42 Mondele, 90 Abiuso.