Palermo, Coulibaly recuperato: ci sarà contro il Modena

Mamadou Coulibaly rientra in gruppo. Il centrocampista tornerà per la partita di sabato (ore 16.15) contro il Modena al Renzo Barbera. «Coulibaly ha completato il percorso riabilitativo in seguito alla lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra», si legge sul sito ufficiale del club rosanero.

Difficile capire se il giocatore ex Ternana potrà partire dall’inizio; è certo che il senegalese non ha i 90 minuti nelle gambe. Se dovesse giocare dal primo minuto, potrebbe fare poco più di un tempo, magari 55 o 60 minuti.

Ha saltato le ultime tre partite di campionato contro Como, Cremonese e Cittadella. Sarebbero state molte di più se non ci fosse stata la pausa natalizia di mezzo. L’ultima presenza contro il Pisa, quando giocó per 64 minuti. In campionato ha collezionato 9 presenze di cui 7 da titolare e due da subentrato, per un totale di 549 minuti. Corini recupera così il suo centrocampista più fisico, e avrà di nuovo una soluzione importante in mezzo al campo, oltre a Ranocchia, che contro il Modena potrebbe fare il suo esordio con la maglia rosanero (ha firmato oggi, è presto arriverà l’ufficialità).