Pandolfi si esalta sempre contro il Palermo: «Sono fortunato io o sfortunati loro»

Quando vede rosanero si esalta. Luca Pandolfi ha segnato ancora contro il Palermo, per la seconda volta in questo campionato dopo la rete al Barbera. «Io gioco le partite come tutte le altre. Sono stato fortunato io, sono sfortunati loro (ride, ndr). Gioco sempre al massimo tutte le gare», ha esordito in sala stampa dopo il match.

Nella sua carriera ha già segnato tre reti ai siciliani: oltre ai due gol realizzati in questa stagione (dei 4 totali), si ricorda quello segnato in Serie C, quando Pandolfi indossava la maglia della Turris. Il minuto era il 94, lo stesso in cui l’attaccante di 25 anni condannò i rosanero lo scorso novembre.

«Spero che questi gol servano alla squadra per portare il risultato a casa come stiamo facendo», ha detto in conferenza dopo il successo per 2-0. Tra le due reti segnate ai siciliani, Pandolfi non sa scegliere il più importante: «Sempre quello dell’andata è più importante ha dato via a tutto. Qui a Cittadella sto bene, mi fanno sentire importante. Chi sta bene da qualcosa in più. Sto dando tutto per la causa». La squadra di Gorini sta sognando ad occhi aperti. Dopo la vittoria contro il Palermo i veneti occupano la terza posizione a quota 36 punti in classifica: «Se la guardiamo ci gira un po’ la testa ma non la guardiamo affrontiamo le partite una alla volta. Scendiamo in campo dando tutto. Piedi per terra e lavoriamo a tre mila».