Palermo, Ceccaroni sprona la squadra: «Dobbiamo dare qualcosa in più, io per primo»

«Abbiamo creato tanto, ma non è bastato. La prestazione c’è comunque stata». Pietro Ceccaroni cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cittadella. Autore tuttavia di una prestazione insufficiente (suo uno dei due errori che ha portato al gol del momentaneo vantaggio di Pandolfi), il centrale difensivo ha fatto anche mea culpa: «Per primo io devo dare di più, dobbiamo lavorare da squadra e curare i dettagli giornalmente. Questo fa poi la differenza soprattutto contro squadre del genere».

Con le reti di Pandolfi e Vita, i rosanero hanno subito ben 12 gol nelle ultime 5 gare: «Dobbiamo compattarci, non è un problema solo della difesa, si parla di collettivo: quando creiamo tante palle gol è merito di tutti e quando subiamo è demerito di tutti». Per Ceccaroni il mercato non è fonte di distrazione: «Assolutamente no, siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare in campo siamo determinati a dare tutto per questa maglia che indossiamo. Abbiamo dimostrato di poter uscire da brutti momenti, venivamo da un periodo positivo. Il lavoro deve essere quotidiano e poi vedremo cosa accadrà». Forse l’unica nota positiva è il pubblico, anche oggi numeroso in trasferta. Erano in 1300 circa a spingere i rosanero: «Ci fa piacere essere seguiti da così tanta gente. Cercheremo di rifarci da settimana prossima». (Foto di Tullio Puglia)