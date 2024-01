Cittadella-Palermo 2-0, la diretta: il raddoppio dei padroni di casa con Vita, che sfrutta un altro assist di Pittarello

Il Palermo sul campo del Cittadella per fare punti e avvicinarsi al secondo posto. Dopo avere sfiorato la vittoria nelle ultime due trasferte, contro Parma e Como, i rosa affrontano un'altra tra le formazioni di vertice del campionato. Corini si affida a Stulac in regia. Il centrocampista sloveno è reduce dal gol della vittoria contro la Cremonese. In difesa rinviato il ritorno in campo di Lucioni, che va in panchina. Confermato Ndelceauru, anche lui in gol contro la Cremonese.

Formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 30 Negro, 24 Carissoni; 16 Vita, 23 Branca (cap.), 20 Carriero; 10 Cassano; 11 Pittarello, 7 Pandolfi

In panchina: 77 Maniero, 4 Angeli, 5 Mastrantonio, 9 Magrassi, 15 Frare, 17 Kornvig, 18 Tessiore, 27 Danzi, 28 Rizza, 32 Maistrello, 92 Baldini, 98 Giraudo

Allenatore: Gorini.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson; 6 Stulac, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 12 Nespola, 13 Kanuric, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju

Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna)

Arbitro: Massimi (Termoli)

Assistenti: Severino (Campobasso) – Luciani (Milano)

Quarto Ufficiale: Calzavara (Varese)

Var: Maggioni (Lecco)

Avar: Muto (Torre Annunziata)

